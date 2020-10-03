Свежие новости спорта

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Футбол

Бавария нашла усиление в Испании

отАндрей Огородник

Окт 3, 2020 , ,
Марко Рока

Лучшая команда Германии последних лет и обладатель Лиги чемпионов прошлого сезона мюнхенская «Бавария» в скором времени может усилить свой состав полузащитником каталонского «Эспаньола» Марко Рокой.

По информации испанской прессы, переговоры по переходу футболиста находятся на финальном этапе. Несмотря на то, что клаусула футболиста составляет 40 миллионов евро, «Баварии» он обойдется в пятнадцать миллионов. Столь невысокая компенсация обусловлена желанием игрока покинуть клуб, который по итогам прошлого сезона вылетел в Сегунду.

Напомним, в прошлом сезоне во всех турнирах за «Эспаньол» Марко Рока провел 44 матча, забил два гола и сделал три результативные передачи.

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