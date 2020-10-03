Свежие новости спорта

Молодой талант киевского «Динамо» Владислав Супряга уже наверняка не покинет свой клуб в этом году.

Несмотря на множество попыток итальянской «Болоньи» подписать 20-летнего форварда, завышенные требования киевского «Динамо» вынудили руководство «россоблу» отказаться от идеи трансфера игрока.

«Трансфер Супряги состоялся, если бы Динамо согласилось на наше предложение. Однако сейчас мы можем точно сказать, что переговоры прекращены» — прокомментировал ситуацию спортивный директор клуба Риккардо Бигони.

Отметим, в нынешнем сезоне во всех турнирах за «Динамо» на счету Владислава Супряги три гола и пять результативных передач в восьми поединках.