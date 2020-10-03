Свежие новости спорта

Римская «Рома», которая работает под руководством бывшего тренера донецкого «Шахтера» Луиша Каштру, усилила линию атаки своего клуба.

Как сообщает официальный сайт «волков», новичком команды стал воспитанник мадридского «Реала» Борха Майораль, который перешел в клуб на правах аренды, срок которой рассчитан на два года. По условиям соглашения в течении года «Рома» имеет право выкупить игрока за 15 миллионов евро, на следующий год компенсации уже составит 20 миллионов.

Отметим, на счету Майораля 64 матча за основной состав «Реала» и четырнадцать результативных удара.