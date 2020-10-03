Свежие новости спорта

Итальянский «Милан» руководство которого ставит перед командой самые высокие цели на нынешний сезон, продолжает искать варианты для усиления состава.

Как сообщают итальянские средства массовой информации в сферу интересов «россонери» входит 27-летний защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер, который не имеет большего количества игровой практики в столичном клубе. Сообщается, что «Милан» рассчитывает взять немецкого защитника в аренду на один сезон.

Отметим, что для Рюдигера чемпионат Италии не чужой, перед переездом в Англию он в течении двух сезонов был одним из лидеров обороны римской «Ромы».