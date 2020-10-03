Свежие новости спорта

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Футбол

Тоттенхэм усилился бомбардиром Бенфики

отАндрей Огородник

Окт 3, 2020 , , ,
Карлос Винисиус

Лондонский «Тоттенхэм» продолжает работу на рынке трансферов.

Как сообщает официальный сайт «шпор» новичком команды стал Карлос Винисиус, который в прошло сезоне был лидером атак португальской «Бенфики», в составе которой забил восемнадцать голов. Форвард перешел в «Тоттенхэм» на правах аренды, срок которой рассчитан на один сезон. За аренду лондонский клуб заплатил «Бенфике» три миллиона евро.

Напомним, ранее «шпоры» объявили о подписании Серхио Регилона из мадридского «Реала», также из столицы Испании в Лондон перебрался и Гарет Бейл, который будет играть на правах аренды.

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