Свежие новости спорта

Лондонский «Тоттенхэм» продолжает работу на рынке трансферов.

Как сообщает официальный сайт «шпор» новичком команды стал Карлос Винисиус, который в прошло сезоне был лидером атак португальской «Бенфики», в составе которой забил восемнадцать голов. Форвард перешел в «Тоттенхэм» на правах аренды, срок которой рассчитан на один сезон. За аренду лондонский клуб заплатил «Бенфике» три миллиона евро.

Напомним, ранее «шпоры» объявили о подписании Серхио Регилона из мадридского «Реала», также из столицы Испании в Лондон перебрался и Гарет Бейл, который будет играть на правах аренды.