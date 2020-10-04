Свежие новости спорта

Молодой талант донецкого Шахтера Ефим Конопля своей уверенной игрой в составе черниговской Десны, за которую играет на правах аренды, заслужил дебютного вызова в национальную сборную Украины.

Как сообщает официальный сайт УАФ, 21-летний защитник довызван в главную команду страны, при том что изначально его фамилия отсутствовала в списке игроков получивших вызов. Для Конопли этот вызов дебютный, ранее талант Шахтера играл в составе юношеской и молодежной сборной Украины.

Напомним, завтра стартует тренировочный сбор главной команды страны. В октябре на команду Шевченко ожидают поединки против сборных Испании, Германии и Франции.