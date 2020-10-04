Свежие новости спорта

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Футбол

Лидс нацелился на полузащитника Ренна

отАндрей Огородник

Окт 4, 2020 , ,
Рафинья

Английский «Лидс», который на старте сезона АПЛ является одним из открытий чемпионата, в скором времени может пополнить свой состав ещё одним новичком.

Как сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере», «Лидс» ведет активные переговоры по переходу 23-летнего бразильского вингера французского «Ренна» Рафилньи, причем переговоры находятся на финальной стадии. Ожидается, что трансфер футболиста будет стоить новичку АПЛ 23 миллиона евро.

Напомним, в прошлом сезоне в составе «Ренна» потенциальный новичок провел 35 встреч во всех турнирах, отметившись 9 забитыми мячами и 5 результативными передачами. Ранее его трансфер обошелся французскому клубу в 21 миллион евро.

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