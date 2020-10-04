Свежие новости спорта

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Футбол

Милан нацелился на таланта Шальке

отАндрей Огородник

Окт 4, 2020 , ,
Озан Кабак

Молодой защитник сборной Турции и гельзеркирхенского «Шальке» Озан Кабак в скором времени может сменить клубную прописку.

Как сообщает La Gazzetta della Sport, большие планы на игрока имеет итальянский Милан руководство которого готовит официальное предложение по 20-летнему защитнику. «Россонери» намерены завершить переход турецкого таланта уже до закрытия текущего трансферного окна.

Отметим, несмотря на свою молодой возраст Озан Кабак успел поиграть в составе уже трех клубов, помимо «Шальке», в досье футболиста присутствуют выступления за «Штутгарт» и «Галатасарай». Также игрок вызывается в национальную сборную Турции.

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