Свежие новости спорта

Молодой защитник сборной Турции и гельзеркирхенского «Шальке» Озан Кабак в скором времени может сменить клубную прописку.

Как сообщает La Gazzetta della Sport, большие планы на игрока имеет итальянский Милан руководство которого готовит официальное предложение по 20-летнему защитнику. «Россонери» намерены завершить переход турецкого таланта уже до закрытия текущего трансферного окна.

Отметим, несмотря на свою молодой возраст Озан Кабак успел поиграть в составе уже трех клубов, помимо «Шальке», в досье футболиста присутствуют выступления за «Штутгарт» и «Галатасарай». Также игрок вызывается в национальную сборную Турции.