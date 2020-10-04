Свежие новости спорта

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Футбол

МЮ близок к подписанию вундеркинда Пеньяроля

отАндрей Огородник

Окт 4, 2020 , ,
Факундо Пельистри

Один из главных талантов уругвайского футбола Факундо Пельистри в скором времени уйдет на повышение.

Как сообщают британские СМИ, завтра 18-летний талант «Пеньяроля» должен вылететь в Англию, где на него ожидает медосмотр в «Манчсетер Юнайтед». Накануне стороны согласовали условия перехода, ожидается, что Факундо Пельистри подпишет с «красными дьяволами» контракт сроком на пять лет.

Отметим, несмотря на юный возраст Факундо Пельистри является игроком основного состава «Пеньяроля». В нынешнем сезоне на его счету 12 матчей в чемпионате Уругвая, в прошлом сезоне он сыграл в девятнадцати матчах.

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