Свежие новости спорта

Молодой румынский полузащитник Тудор Бэлуце, об интересе к которому киевского Динамо сообщалось ранее, может переехать в столицу Украины абсолютно бесплатно.

По информации известного украинского журналиста Артема Франкова, Динамо оформит аренду полузащитника Брайтона, причем платить за футболиста не придется.

«В 21 год — 7 матчей за взрослую сборную Румынии. Да, сейчас она не айс, но есть другие аргументы (в любом случае это не Бертольо с его одной игрой против великого Гаити на всю жизнь). Участник Евро-2019 в составе молодежной сборной Румынии, где та дошла до полуфинала, проиграв немцам. Был игроком основы, забил хорватам, когда тех выносили в группе — 4:1. Ну и наконец — аренда. Бесплатная. Отчего ж не попробовать, свежая кровь как минимум интересна», — рассказал Франков.

Напомним, несмотря на то, что Бэлуцэ принадлежит Брайтону за основой состав клуба АПЛ он не играет, дважды за последние годы он отправлялся в аренду в другие клубы.