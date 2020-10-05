Свежие новости спорта

Юный иранский нападающий стамбульского «Фенербахче» Аллахьяр Сайяд близок к переходу в состав луганской «Зари».

По информации турецкого журналиста Эртана Сюзгуна, 19-летний форвард перейдет в украинский клуб на правах бесплатной аренды, срок которой будет рассчитан на полтора года. Сообщается, что «Заря» будет иметь право выкупа футболиста, но сумма компенсации составляет рекордные для клуба 3,5 миллиона евро. Также стоить отметить, что «Фенербахче» будет выплачивать около 70% от текущего оклада игрока.

Отметим, несмотря на то, что Аллахьяр Сайяд принадлежал «Фенербахче», прошлый сезон форвард провел в составе «Истанбулспора» во втором дивизионе чемпионата Турции. Результативные действия в игрока пока отсутствуют.