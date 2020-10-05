Пн. Окт 5th, 2020

Свежие новости спорта

главные спортивные новости Украины и мира

Футбол

Аллахьяр Сайяд переходит в Зарю

отАндрей Огородник

Окт 5, 2020
Аллахьяр Сайяд

Юный иранский нападающий стамбульского «Фенербахче» Аллахьяр Сайяд близок к переходу в состав луганской «Зари».

По информации турецкого журналиста Эртана Сюзгуна, 19-летний форвард перейдет в украинский клуб на правах бесплатной аренды, срок которой будет рассчитан на полтора года. Сообщается, что «Заря» будет иметь право выкупа футболиста, но сумма компенсации составляет рекордные для клуба 3,5 миллиона евро. Также стоить отметить, что «Фенербахче» будет выплачивать около 70% от текущего оклада игрока.

Отметим, несмотря на то, что Аллахьяр Сайяд принадлежал «Фенербахче», прошлый сезон форвард провел в составе «Истанбулспора» во втором дивизионе чемпионата Турции. Результативные действия в игрока пока отсутствуют.

Похожая запись

Футбол

Руководство Гента отказало в трансфере Яремчуку

Футбол

Официально: Шупо-Мотинг и Дуглас Коста перешли в Баварию

Футбол

Роман Яремчук в сборной 8-го тура чемпионата Бельгии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2 × четыре =

Вы пропустили

Футбол

Руководство Гента отказало в трансфере Яремчуку

Окт 5, 2020
Баскетбол

Испанский Бургос — победитель Лиги чемпионов 2019/20

Окт 5, 2020
Футбол

Официально: Шупо-Мотинг и Дуглас Коста перешли в Баварию

Окт 5, 2020
Теннис

Дарья Лопатецкая вышла во второй круг юниорского Ролан Гаррос

Окт 5, 2020