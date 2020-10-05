Свежие новости спорта

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Футбол

Безус получил вызов в сборную Украины

отАндрей Огородник

Окт 5, 2020 , ,

Полузащитник бельгийского «Гента» Руслан Безус, который изначально не попал в стартовый список игроков вызванных на октябрьские матчи сборной Украины, все же присоединится к главной команде страны.

Как сообщает официальный сайт УАФ, Безус переведен из резервного списка игроков в основной. Изменения связаны с чередой травм игроков сборной Украины, а также вспышкой коронавируса в донецком «Шахтере».

Напомним, сборная Украины в течении ближайших десяти дней проведет матчи против грандов мирового футбола: сборных Франции, Германии и Испании.

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