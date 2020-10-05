Свежие новости спорта

Запорожский «Металлург», руководство которого ставит перед командой задачу вернуться в Первую лигу, подписал ещё одного новичка.

Как сообщает Sportarena.com, ряды «моряков» пополнил Олег Остапенко, последним клубом которого был одесский «Черноморец» и за который тот, к слову, успел сыграть в нынешнем сезоне в трех матчах. Также новичок «Металлурга» известен по своим выступлениям за «Ворсклу» и винницкую «Ниву».

Напомним, этим межсезоньем запорожский «Металлург» подписал в свои ряды таких исполнителей, как: Евгений Пидлепенец, Евгений Коваленко и Алексей Моисеенко. Запорожский клуб идет в числе лидеров Второй лиги.