Свежие новости спорта

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Футбол

Металлург Запорожье подписал экс-защитника Черноморца

отАндрей Огородник

Окт 5, 2020 , ,

Запорожский «Металлург», руководство которого ставит перед командой задачу вернуться в Первую лигу, подписал ещё одного новичка.

Как сообщает Sportarena.com, ряды «моряков» пополнил Олег Остапенко, последним клубом которого был одесский «Черноморец» и за который тот, к слову, успел сыграть в нынешнем сезоне в трех матчах. Также новичок «Металлурга» известен по своим выступлениям за «Ворсклу» и винницкую «Ниву».

Напомним, этим межсезоньем запорожский «Металлург» подписал в свои ряды таких исполнителей, как: Евгений Пидлепенец, Евгений Коваленко и Алексей Моисеенко. Запорожский клуб идет в числе лидеров Второй лиги.

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