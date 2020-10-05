Свежие новости спорта

Лучшая команда Европы по итогам прошлого сезона мюнхенская «Бавария» пополнила свой состав двумя новыми исполнителями.

Как сообщает официальный сайт мюнхенского гранда, новичками команды стали бывший игрок французского «ПСЖ» Эрик-Максим Шупо-Мотинг, который подписал с клубом контракт на один год, а также Дуглас Коста, который следующий сезон проведет в Германии на правах аренды.

Стоить напомним, что для бразильца «Бавария» не чужой клуб, в свое время экс-вингер «Шахтера» провел в Мюнхене два сезона. Знаком с чемпионатом Германии и камерунский форвард, который в свое время играл в составе «Шальке», «Майнца», «Гамбурга» и «Нюрнберга».