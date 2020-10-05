Свежие новости спорта

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Футбол

Официально: Шупо-Мотинг и Дуглас Коста перешли в Баварию

отАндрей Огородник

Окт 5, 2020 , ,

Лучшая команда Европы по итогам прошлого сезона мюнхенская «Бавария» пополнила свой состав двумя новыми исполнителями.

Как сообщает официальный сайт мюнхенского гранда, новичками команды стали бывший игрок французского «ПСЖ» Эрик-Максим Шупо-Мотинг, который подписал с клубом контракт на один год, а также Дуглас Коста, который следующий сезон проведет в Германии на правах аренды.

Стоить напомним, что для бразильца «Бавария» не чужой клуб, в свое время экс-вингер «Шахтера» провел в Мюнхене два сезона. Знаком с чемпионатом Германии и камерунский форвард, который в свое время играл в составе «Шальке», «Майнца», «Гамбурга» и «Нюрнберга».

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