Свежие новости спорта

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Футбол

Роман Яремчук в сборной 8-го тура чемпионата Бельгии

отАндрей Огородник

Окт 5, 2020 , ,
Роман Яремчук

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук вошел в число лучших игроков чемпионата Бельгии по итогам восьмого тура.

Бельгийский «Гент» сумел провести лучший свой поединок в нынешнем сезоне, не оставив ни единого шанса «Берсхоту». В ворота на тот момент третьей команде лиги влетело сразу пять голов, на что гости ответили лишь голом престижа. Настоящим лидером атак «индейцев» стал Роман Яремчук, который записал на свой счет два точных удара, что позволило ему войти в символическую сборную тура.

Отметим, что для украинского нападающего эти голы стали первыми в новом сезоне чемпионата Бельгии. Всего на счету 24-летнего форварда три гола и одна результативная передача в восьми матчах во всех турнирах.

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