Свежие новости спорта

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук не смог покинуть свой нынешний клуб этим межсезоньем.

Как сообщает HLN, перед вылетом в расположение сборной Украины в форварда и руководства «Гента» состоялась встреча в ходе которой Яремчук прямым текстом попросил отпустить его в другой клуб, на что получил категорический отказ. Учитывая тот факт, что трансферное окно в Бельгии закрывается сегодня можно быть уверенным, что до зимы игрок не покинет свой нынешний клуб точно.

Напомним, с момента переезда в «Гент» Роман Яремчук провел в составе «индейцев» 117 матчей, в которых забил 41 гол и сделал 11 ассистов. К украинскому нападающему приписывали интерес итальянских «Ромы», «Лацио» и «Болоньи».