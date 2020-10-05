Свежие новости спорта

Несмотря на отсутствие информации на официальном сайте «Зари» о переходе в их клуб нападающего сборной Ирана Аллахьяра Сайяда, уже сейчас можно говорить с уверенностью, что сделка состоялась.

Имя и фамилия 19-летнего форварда числится в списке игроков «Зари» на официальном сайте УПЛ. Юный нападающий заявлен на сезон под 90-м номером.

Напомним, ранее сообщалось, что Аллахьяр Сайяд перейдет в луганский клуб на правах аренды, срок которой будет рассчитан на полтора года. Интересно, что за аренду игрока «Заря» платить не будет.