Свежие новости спорта

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Футбол

Денис Янаков продолжит карьеру в Ингульце

отАндрей Огородник

Окт 6, 2020 , ,
Денис Янаков

Воспитанник киевского «Динамо» Денис Янаков, который этим летом подписал контракт с «Зарей», надолго в команде Виктора Скрипника не задержался.

Как сообщает официальный сайт «Зари» 21-летний вингер перешел в петровский «Ингулец», где будет играть на правах аренды. Срок соглашения рассчитан на один сезон.

Напомним, прошлый сезон Денис Янаков выступал в составе одесского «Черноморца», причем во второй части сезона был одним из лидеров. Ранее полузащитник успел также поиграть в составе киевского «Арсенала», неоднократно вызывался в юношескую сборную Украины разных созывов.

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