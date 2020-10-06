Свежие новости спорта

Воспитанник киевского «Динамо» Денис Янаков, который этим летом подписал контракт с «Зарей», надолго в команде Виктора Скрипника не задержался.

Как сообщает официальный сайт «Зари» 21-летний вингер перешел в петровский «Ингулец», где будет играть на правах аренды. Срок соглашения рассчитан на один сезон.

Напомним, прошлый сезон Денис Янаков выступал в составе одесского «Черноморца», причем во второй части сезона был одним из лидеров. Ранее полузащитник успел также поиграть в составе киевского «Арсенала», неоднократно вызывался в юношескую сборную Украины разных созывов.