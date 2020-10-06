Свежие новости спорта

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Футбол

Динамо было близко к подписанию Лукаку

отАндрей Огородник

Окт 6, 2020 , ,

Киевское «Динамо» этим межсезоньем было близко к достаточно громкой по украинским меркам сделке.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, новичком киевлян мог стать защитник «Лацио» Джордан Лукаку, который мог перейти в «Динамо» на правах аренды. Интересно, что и «Лацио» и сам футболисты были готовы ответить согласием на предложение киевлян, но решающей стала встреча защитника с главным тренером сборной Бельгии, который посоветовал игроку, чтобы оставаться на виду тренерского штаба перейти в один из клубов чемпионата Бельгии. В итоге Лукаку на правах аренды перешел в «Антверпен».

Напомним, в чемпионате Италии Лукаку провел последние четыре сезона. В Бельгии игрок успел  поиграть за «Остенде» и «Андерлехт».

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