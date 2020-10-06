Свежие новости спорта

Киевское «Динамо», которое рискует нынешнее межсезонье завершить без новичков, могло пополнить свой состав молодым бразильским талантом из «Фламенго» Линкольном.

Как сообщает авторитетное бразильское издание Globo, вице-чемпионы Украины практически согласовали переход 19-летнего форварда, за которого предлагали клубу игрока 4,5 миллиона евро. Не против был переезда в Украину и сам футболист, но преградой стало отсутствие коммерческих рейсов из-за которых бразилец не успел прилететь в Киев для оформления сделки.

Отметим, Линкольн является действующим игроком молодежной сборной Бразилии, за которую в 11 матчах забил четыре гола. В составе юношеской сборной своей страны он отличился девять раз. В 28 матчах бразильской Серии А игрок забил три гола.