Свежие новости спорта

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Футбол

Динамо не успело оформить трансфер форварда Фламенго

отАндрей Огородник

Окт 6, 2020 , ,

Киевское «Динамо», которое рискует нынешнее межсезонье завершить без новичков, могло пополнить свой состав молодым бразильским талантом из «Фламенго» Линкольном.

Как сообщает авторитетное бразильское издание Globo, вице-чемпионы Украины практически согласовали переход 19-летнего форварда, за которого предлагали клубу игрока 4,5 миллиона евро. Не против был переезда в Украину и сам футболист, но преградой стало отсутствие коммерческих рейсов из-за которых бразилец не успел прилететь в Киев для оформления сделки.

Отметим, Линкольн является действующим игроком молодежной сборной Бразилии, за которую в 11 матчах забил четыре гола. В составе юношеской сборной своей страны он отличился девять раз. В 28 матчах бразильской Серии А игрок забил три гола.

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