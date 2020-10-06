Свежие новости спорта

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Футбол

Динамо заявило Клейтона в УПЛ

отСергей Сумской

Окт 6, 2020

Бразильский полузащитник Клейтон был заявлен в качестве игрока киевского «Динамо» на сезон УПЛ-2020/21. Соответствующая информация появилась на официальном сайте УПЛ.

Футболист взял себе 27-й номер.

Напомним, 24-летний футболист находился в расположении столичного клуба с августа. Он тренировался на базе, также сыграл в товарищеском матче первой команды против «Колоса» в начале сентября.

Напомним, Тransfermarkt оценил Клейтона в 650 000 евро, а с 30 июня он получил статус свободного агента. Последней командой игрока был «Атлетико» Минейро.

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