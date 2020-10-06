Свежие новости спорта

Известный украинским болельщикам бразильский полузащитник Жулиано возвращается в европейский футбол после нескольких лет заработков в Саудовской Аравии.

Как стало известно, новым клубом 30-летнего полузащитника стал «Истанбул Башакшехир», который в этом сезоне стартует в группе Лиги чемпионов. Опытнейший игрок подписал с турецким грандом контракт сроком на три года. Условия перехода не разглашаются.

Отметим, для Жулиано чемпионат Турции не чужой, перед переходом в «Аль-Наср» он в течении сезона выступал в составе «Фенербахче», за который забил 14 голов. За два года в Саудовской Аравии он забил 19 голов и сделал десять результативных передач в 58 матчах.