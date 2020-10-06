Свежие новости спорта

Один из лучших форвардов мира прошлого десятилетия Эдинсон Кавани не спешит заканчивать карьеру, как многие звезды, в экзотических странах.

Бывший форвард «ПСЖ» принял предложение английского «Манчестер Юнайтед», о чем сообщает официальный сайт клуба. Срок соглашения рассчитан на один сезон с возможностью продления ещё на год. По неофициальной информации уругвайский голеадор будет зарабатывать в Англии более 10 миллионов евро в год.

Напомним, ранее Кавани успел поиграть в составе «Палермо», «Наполи» и «ПСЖ». За парижан он провел последние семь сезонов. В 413 матчах национальных чемпионатов Италии и Франции новичок «Манчестер Юнайтед» забил 250 голов.