Свежие новости спорта

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Футбол

Официально: Эдинсон Кавани — игрок Манчестер Юнайтед

отАндрей Огородник

Окт 6, 2020 , ,

Один из лучших форвардов мира прошлого десятилетия Эдинсон Кавани не спешит заканчивать карьеру, как многие звезды, в экзотических странах.

Бывший форвард «ПСЖ» принял предложение английского «Манчестер Юнайтед», о чем сообщает официальный сайт клуба. Срок соглашения рассчитан на один сезон с возможностью продления ещё на год. По неофициальной информации уругвайский голеадор будет зарабатывать в Англии более 10 миллионов евро в год.

Напомним, ранее Кавани успел поиграть в составе «Палермо», «Наполи» и «ПСЖ». За парижан он провел последние семь сезонов. В 413 матчах национальных чемпионатов Италии и Франции новичок «Манчестер Юнайтед» забил 250 голов.

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