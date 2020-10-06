Свежие новости спорта

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Футбол

Официально: Сергей Гринь — игрок Зари

отАндрей Огородник

Окт 6, 2020 , ,

Луганская «Заря» в последний день трансферного окна сумела подписать в свои ряды в недалеком прошлом одного из главных талантов «Шахтера» Сергея Гриня.

Как сообщает официальный сайт луганчан, 26-летний полузащитник подписал с клубом контракт сроком на два с половиной года. Условия перехода не разглашаются.

Напомним, последнее время Сергей Гринь играл в чемпионате Дании, где защищал цвета «Вайле». В составе датского клуба он провел 39 матчей и забил четыре гола. Интересно, что в составе «Вайле» не так давно Гринь пересекался с Владленом Юрченко, который сейчас является одним из лидеров «Зари».

 

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