Свежие новости спорта

ФК «Александрия» в последний день трансферного окна сумела оформить две достаточно громкие сделки.

Как сообщает официальный сайт александрийцев, ряды команды пополнили Роман Вантух и Валерий Бондаренко, которые ранее уже играли в составе команды. Оба игрока перешли в команду Владимира Шарана на правах аренды, срок которой рассчитан на один сезон.

Напомним, прошлый сезон Валерий Бондаренко провел в чемпионате Португалии, где был игроком ротации местной «Витории». Правами игрока владеет донецкий «Шахтер». Роман Вантух в составе «Александрии» провел вторую половину прошлого сезона, отыграв семь матчей. Этим летом игрок пытался проявить себя в составе киевского «Динамо».