Свежие новости спорта

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Футбол

Официально: Вантух и Бондаренко вернулись в Александрию

отАндрей Огородник

Окт 6, 2020 , ,

ФК «Александрия»  в последний день трансферного окна сумела оформить две достаточно громкие сделки.

Как сообщает официальный сайт александрийцев, ряды команды пополнили Роман Вантух и Валерий Бондаренко, которые ранее уже играли в составе команды. Оба игрока перешли в команду Владимира Шарана на правах аренды, срок которой рассчитан на один сезон.

Напомним, прошлый сезон Валерий Бондаренко провел в чемпионате Португалии, где был игроком ротации местной «Витории». Правами игрока владеет донецкий «Шахтер». Роман Вантух в составе «Александрии» провел вторую половину прошлого сезона, отыграв семь матчей. Этим летом игрок пытался проявить себя в составе киевского «Динамо».

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