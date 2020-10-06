Свежие новости спорта

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Футбол

Шарлеруа усилился экс-нападающим Динамо

отАндрей Огородник

Окт 6, 2020 , ,
Лукаш Теодорчик

Бывший нападающий киевского «Динамо» Лукаш Теодорчик, который лучшие годы своей карьеры провел в чемпионате Бельгии, возвращается в бельгийскую лигу.

Новым клубом польского форварда стал «Шарлеруа», о чем сообщает официальный сайт клуба. 29-летний форвард перебрался в новую команду на правах аренды.

Напомним, в свое время Теодорчик переходил из «Динамо» в Андерлехт» за 4,5 миллиона евро. Сейчас правами на игрока владеет «Удинезе», правда, в 14 матчах Серии А прошлого сезона нападающий результативными действиями не отличался. Ранее за два сезона в Бельгии форвард забил 37 голов.

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