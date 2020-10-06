Свежие новости спорта

Полузащитник сборной Ганы и экс-футболист мадридского «Атлетико» Томас Партей продолжит свою карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщает официальный сайт лондонского «Арсенала» 27-летний футболист поставил подпись под контрактом с их клубом. Речь идет о соглашении сроком на четыре года. Чтобы заполучить Партея в свои ряды «канонирам» пришлось выплатить за него клаусулу в размере почти 50 миллионов евро. По неофициальным данным оклад игрока составит 250 тысяч фунтов в неделю.

Отметим, Томас Партей защищал цвета «Атлетико» на протяжении пяти последних сезонов, в трех крайних сезонах являясь ключевым исполнителем команды Диего Симеоне. Ранее сообщалось, что тренер «матрасников» был в ярости после решения руководства клуба отпустить игрока.