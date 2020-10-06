Свежие новости спорта

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Футбол

Цыганык объяснил, почему Цыганков не играет в основе Динамо

отСергей Сумской

Окт 6, 2020

Ведущий «Циганик Live» Игорь Цыганык заявил, что хавбек «Динамо» Виктор Цыганков не играет в основе команды Мирчи Луческу из-за того, что не прошел с клубом сборы.

По его словам, специалист даст шанс игроку проявить себя.

«У Луческу такая история, что он не дает шансов тем, кто не проходил сборы. Русин не прошел сборы, коронавирусом заболел, потом повреждение – посидит. Луческу даст ему шанс, но перед выходом на поле Русин должен проделать работу, которую требует тренер», – сказал Цыганык во время программы «Профутбол Digital».

Также он отметил, что аналогичная ситуация с Дуэлундом и Русином.

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