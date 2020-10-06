Свежие новости спорта

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Футбол

Заря ищет левоногого центрального защитника

отАндрей Огородник

Окт 6, 2020 , ,
Виктор Скрипник

Луганская «Заря» продолжает искать варианты для усиления состава, несмотря на ряд завершенных сделок.

По информации известного журналиста Игоря Цыганыка, приоритетной целью для «Зари» является защитника левша, который выступает на позиции центрального защитника. Ожидается, что сделку должны завершить до конца сегодняшнего дня, когда в Украине закрывается трансферное окно. К слову, в ТОП-чемпионатах оно уже закрыто.

Сообщается, что запасным вариантом для «Зари» является Артем Шабанов, который в прошлом сезоне был основным защитником «Динамо», но после прихода Луческу не сыграл за киевлян ни одного матча.

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