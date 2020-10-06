Вт. Окт 6th, 2020

Свежие новости спорта

главные спортивные новости Украины и мира

Футбол

Зинченко остается в Манчестер Сити

отАндрей Огородник

Окт 6, 2020 , ,
Зинченко

Несмотря на планы руководства «Манчестер Сити» усилить левый фланг обороны своего клуба и продать украинского универсала Александра Зинченко, футболист сборной Украины останется в расположении «горожан», как минимум до конца сезона.

Как сообщает Goal.com, после того, как английский клуб не сумел договорится по переходу Николаса Тальяфико, тренерский штаб принял решение сделать ставку на действующих игроков. Не удалось «горожанам» трудоустроить и Александра Зинченко, который получил травму. На украинца, напомним, претендовала каталонская «Барселона».

В прошлом сезоне Александр Зинченко отыграл в чемпионате Англии 19 матчей, также на позиции левого защитника выступает французский защитник Бенжамен Менди.

Похожая запись

Футбол

Шарлеруа усилился экс-нападающим Динамо

Футбол

Экс-полузащитник Днепра перешел в Истанбул Башакшехир

Футбол

Динамо не успело оформить трансфер форварда Фламенго

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

восемнадцать − 8 =

Вы пропустили

Хоккей

Деван Дубник перешел в Сан-Хосе

Окт 6, 2020
Футбол

Шарлеруа усилился экс-нападающим Динамо

Окт 6, 2020
Футбол

Экс-полузащитник Днепра перешел в Истанбул Башакшехир

Окт 6, 2020
Футбол

Динамо не успело оформить трансфер форварда Фламенго

Окт 6, 2020