Свежие новости спорта

Несмотря на планы руководства «Манчестер Сити» усилить левый фланг обороны своего клуба и продать украинского универсала Александра Зинченко, футболист сборной Украины останется в расположении «горожан», как минимум до конца сезона.

Как сообщает Goal.com, после того, как английский клуб не сумел договорится по переходу Николаса Тальяфико, тренерский штаб принял решение сделать ставку на действующих игроков. Не удалось «горожанам» трудоустроить и Александра Зинченко, который получил травму. На украинца, напомним, претендовала каталонская «Барселона».

В прошлом сезоне Александр Зинченко отыграл в чемпионате Англии 19 матчей, также на позиции левого защитника выступает французский защитник Бенжамен Менди.