Свежие новости спорта

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Футбол

Десна получила в собственность стадион им. Ю.Гагарина

отАндрей Огородник

Окт 7, 2020 , ,
Стадиона Гагарина

Черниговская «Десна» после продолжительных судейских разбирательств все же получила в свое пользование главный стадион города имени Юрия Гагарина.

Как сообщает главный редактор журнала Футбол Артем Франков, «Десна» выиграла суд по стадиону, который, якобы принадлежал Министерству молодежи и спорта. Ранее сообщалось, что клуб отказывается проводить реконструкцию и ремонт стадиона именно из-за того, что не владеет правом собственности.

Напомним, стадион Гагарина вмещает 12 тысяч зрителей, правда из-за аварийности одна из центральных трибун арены закрыта.

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