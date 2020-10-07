Свежие новости спорта

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Футбол

Динамо не смогло договориться по трансферу звезды чемпионата Румынии

отАндрей Огородник

Окт 7, 2020 , ,
Деннис Ман

Один из лучших футболистов чемпионата Румынии Деннис Ман мог этим межсезоньем оказаться в чемпионате Украины.

Как сообщает Трибуна, ссылаясь на слова агента игрока Анамарии Продан, большой интерес к вингеру «Стяуа» проявляло киевское «Динамо», главный тренер которого Мирча Луческу очень желал заполучить 22-летнюю звезду чемпионата Румынии в свой состав. Преградой стали финансовые запросы клуба игрока, который оценил Мана в 15 миллионов евро.

Отметим, ранее сообщалось, что помимо «Динамо» планы на звезду «Стяуа» имел донецкий «Шахтер», а также «Фейенорд», «Норвич» и «Монако». В 133 матчах забил за румынский гранд Деннис Ман забил 40 голов и сделал 27 ассистов.

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