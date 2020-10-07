Свежие новости спорта

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Футбол

Франция – Украина: стартовые составы команд

отСергей Сумской

Окт 7, 2020 ,

УАФ обнародовала стартовые составы на товарищескую игру между сборными Франции и Украины.

Стоит отметить, что из-за травм и коронавируса встречу пропускают 14 игроков сборной Украины.

Украина: Бущан, Михайличенко, Миколенко, Забарный, Конопля, Макаренко, Харатин, Зубков, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко

Запасные: Шовковский, Соболь, Пластун, Чеберко, Караваев, Сидорчук, Цыганков, Шепелев, Безус, Яремчук

Франция: Манданда, Динь, Лангле, Упамекано, Павар, Толиссо, Камавинга, Нзонзи, Ауар, Марсьяль, Жиру

Запасные: Льорис, Варан, Люка Эрнандес, Кимпембе, Меньян, Коман, Канте, Погба, Бен-Йеддер, Гризманн, Мбаппе

Спарринг начнется в 22.10.

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