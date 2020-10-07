Свежие новости спорта

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Футбол

Никита Шевченко экстренно вызван в сборную Украины

отАндрей Огородник

Окт 7, 2020 , ,
Никита Шевченко

Вратарь луганской «Зари» Никита Шевченко в скором времени может получить шанс дебютировать в составе главной команды страны.

Несмотря на то, что изначально имя голкипера не было внесено даже в резервный список, положительные тесты на коронавирус в Андрея Пятова, Юрия Панькива и Андрея Лунина заставили тренеров сборной искать альтернативные варианты. Сообщается, что Никита Шевченко присоединится к сборной Украины завтра, после прилета национальной команды из Франции.

Напомним, на сегодняшний матч единственным вратарем в сборной Украины остается Георгий Бущан. В качестве резервного вратаря на поединок против сборной Франции был заявлен тренер вратарей сборной Александр Шовковский.

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