Свежие новости спорта

Все возможно, что в харьковском «Металлист 1925» назревают большие изменения.

Как сообщает Харьковский антикоррупционный центр, в структуру «Металлист 1925» вошли два новых собственника, которыми стали компании «Солар Солюшнс Юкрейн» и «Борки Солар». Компании, которые занимаются электростанциями в Харьковской области приобрели более 50% акций клуба.

Сообщается, что из состава собственников исчез экс-прокурор Харьковской области Василий Синчук, который был среди основателей клуба. Также важно отметить, долю Олега Журавского, который лично владеет 29% акций «Металлист 1925».

Напомним, после стартовых пяти туров харьковский клуб идет в числе лидеров Первой лиги.