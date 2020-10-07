Свежие новости спорта

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Футбол

В Металлист 1925 сменились совладельцы

отАндрей Огородник

Окт 7, 2020 ,
Металлист 1925

Все возможно, что в харьковском «Металлист 1925» назревают большие изменения.

Как сообщает Харьковский антикоррупционный центр, в структуру «Металлист 1925» вошли два новых собственника, которыми стали компании «Солар Солюшнс Юкрейн» и «Борки Солар». Компании, которые занимаются электростанциями в Харьковской области приобрели более 50% акций клуба.

Сообщается, что из состава собственников исчез экс-прокурор Харьковской области Василий Синчук, который был среди основателей клуба. Также важно отметить, долю Олега Журавского, который лично владеет 29% акций «Металлист 1925».

Напомним, после стартовых пяти туров харьковский клуб идет в числе лидеров Первой лиги.

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