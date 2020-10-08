Свежие новости спорта

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Футбол

Дмитрий Коркишко вернется в СК Днепр-1

отАндрей Огородник

Окт 8, 2020 , ,
Дмитрий Коркишко

Несмотря на летний уход из СК «Днепр-1» все идет к тому, что Дмитрий Коркишко продолжит выступления в днепровском клубе.

По информации неофициального сайта «Днепра», в ближайшее время 30-летний полузащитник должен подписать с СК «Днепр-1» контракт до конца 2020 года. После ухода из команды он так и не сумел найти себе новый клуб.

Напомним, в прошлом сезоне Дмитрий Коркишко провел в составе СК «Днепр-1» 24 матча, забил четыре гола и сделал три результативные передачи. В чемпионате Украины игрок ранее успел поиграть в составе «Черноморца», «Полтавы» и киевского «Динамо».

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