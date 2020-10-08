Свежие новости спорта

Львовский «Рух» принял решение прекратить сотрудничество сразу с двумя легионерами своей команды.

Как сообщает официальный сайт львовян, Эрнест Ньярко и Рати Ардазишвили покинули клуб на правах свободного агента. Клуб расторг с игроками контракты по обоюдному согласию.

Отметим, Эрнест Ньярко за время проведенное в «Рухе» провел 28 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Рати Ардазишвили пополнил состав львовского клуба этой зимой, но принял участие лишь в трех матчах команды.

После стартовых туров «Рух» идет на предпоследнем месте в турнирной таблице.