Свежие новости спорта

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Футбол

Два легионера покинули Рух

отАндрей Огородник

Окт 8, 2020 , ,
Рух

Львовский «Рух» принял решение прекратить сотрудничество сразу с двумя легионерами своей команды.

Как сообщает официальный сайт львовян, Эрнест Ньярко и Рати Ардазишвили покинули клуб на правах свободного агента. Клуб расторг с игроками контракты по обоюдному согласию.

Отметим, Эрнест Ньярко за время проведенное в «Рухе» провел 28 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Рати Ардазишвили пополнил состав львовского клуба этой зимой, но принял участие лишь в трех матчах команды.

После стартовых туров «Рух» идет на предпоследнем месте в турнирной таблице.

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