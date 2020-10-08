Свежие новости спорта

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Футбол

Евгений Неплях перешел в Альянс

отАндрей Огородник

Окт 8, 2020 , ,
Евгений Неплях

Непродолжительным оказалось пребывание воспитанника днепровского «Днепра» Евгения Непляха в составе донецкого «Олимпика».

Пополнив состав донецкого клуба в августе этого года, спустя два месяца защитник покинул команду. Причиной ухода стало отсутствие игровой практики.

Стоить отметить, что без команды игрок на долго не остался, его новым клубом стал «Альянс», который является дебютантом Первой лиги чемпионата Украины по футболу.

За свою карьеру Евгений Неплях успел поиграть за такие клубы, как «Днепр», «Севастополь», «Карпаты», «Волынь», «Мариуполь». Есть у него опыт выступлений в Греции, где он играл в составе «Платаниаса».

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