Свежие новости спорта

Амбициозный коваливский «Колос», который был достаточно пассивным этим межсезоньем, пополнил свой состав в последний трансферный день ещё одним новичком.

Согласно заявке клуба на официальном сайте УПЛ, новичком «Колоса» стал 19-летний защитник Морис Чибунду. Информация по условиям его перехода отсутствует, но учитывая тот факт, что он играл в чемпионате Киевской области за «Любомир», можно сделать предположение, что он перешел в коваливский клуб бесплатно.

Напомним, «Колос» отлично стартовал в новом сезоне и после пяти туров идет в числе лидеров УПЛ.