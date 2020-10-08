Чт. Окт 8th, 2020

Свежие новости спорта

главные спортивные новости Украины и мира

Футбол

Колос нашел усиление в чемпионате Киевской области

отАндрей Огородник

Окт 8, 2020 , ,
Морис Чибунду

Амбициозный коваливский «Колос», который был достаточно пассивным этим межсезоньем, пополнил свой состав в последний трансферный день ещё одним новичком.

Согласно заявке клуба на официальном сайте УПЛ, новичком «Колоса» стал 19-летний защитник Морис Чибунду. Информация по условиям его перехода отсутствует, но учитывая тот факт, что он играл в чемпионате Киевской области за «Любомир», можно сделать предположение, что он перешел в коваливский клуб бесплатно.

Напомним, «Колос» отлично стартовал в новом сезоне и после пяти туров идет в числе лидеров УПЛ.

Похожая запись

Футбол

Евгений Неплях перешел в Альянс

Футбол

Официально: Фране Чирьяк — игрок ФК Львов

Футбол

Металл подписал защитника из чемпионата России

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

четырнадцать − 7 =

Вы пропустили

Футбол

Евгений Неплях перешел в Альянс

Окт 8, 2020
Футбол

Официально: Фране Чирьяк — игрок ФК Львов

Окт 8, 2020
Футбол

Металл подписал защитника из чемпионата России

Окт 8, 2020
Футбол

Легенда Ингульца покинул клуб

Окт 8, 2020