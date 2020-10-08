Свежие новости спорта

Один из ветеранов «Ингульца» Александр Мишуренко, который был свидетелем всех последних успехов клуба с Петрово, достаточно неожиданно принял решение уйти.

Как сообщает официальная страница «Ингульца» в Фейсбуке, контракт с 31-летним нападающим был расторгнут по обоюдному согласию. Сообщается, что инициатором ухода был сам игрок, который попросился лично покинуть клуб в связи с семейными обстоятельствами.

Отметим, прошлый сезон стал самым успешным для игрока в карьере, в составе «Ингульца» он забил восемь голов. В нынешнем сезоне он принял участие в четырех матчах петровского клуба в УПЛ.