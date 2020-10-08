Свежие новости спорта

Харьковский «Металл» чей состав за последние два месяца пополнило более двадцати новых исполнителей, продолжает комплектацию состава.

Как сообщает телеграм-канал харьковского клуба, новичком команды стал 19-летний защитник Никита Тепляков, который пополнил их состав на правах свободного агента. В «Металле» футболист будет выступать под 19-м номером.

Отметим, в последнее время украинский футболист выступал в чемпионате России в составе «Сочи», правда, преимущественно он появлялся в составе второй команды клуба.

Напомним, сегодня появилась информация о переходе в «Металл» Папа Гуйе.