Свежие новости спорта

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Футбол

Официально: Фране Чирьяк — игрок ФК Львов

отАндрей Огородник

Окт 8, 2020 , ,
Фране Чирьяк

Аутсайдер чемпионата Украины по футболу ФК «Львов» пополнил свой состав очередным новым исполнителем.

Как сообщает официальный сайт «горожан», 25-летний полузащитник подписал с клубом соглашение по схеме 2+1. Перешел Фране Чирьяк в ФК «Львов» бесплатно, на правах свободного агента.

Отметим, последним клубом Чирьяка перед переходом в ФК «Львов» был один из грандов боснийского футбола «Зринськи», где игрок был основным исполнителем. Имеет хорватский футболист опыт выступлений в чемпионате Швейцарии и Хорватии.

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