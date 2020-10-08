Свежие новости спорта

Воспитанник киевского «Динамо» Павел Лукьянчук покинул донецкий «Олимпик».

Как сообщает официальный сайт дончан, контракт с 24-летним защитником был расторгнут по обоюдному согласию. Причины ухода футболиста не разглашаются, как и где он продолжит свою дальнейшую карьеру.

Напомним, Павел Лукьянчук пополнил состав «Олимпика» в 2019 году, но стать основным ему не удалось. За время в команде он принял участие в 12 матчах и забил один гол. Интересно, что в свое время защитник считался большим талантом и даже вызывался в сборную Украины.

Ранее сообщалось, что донецкий клуб покинул Евгений Неплях.