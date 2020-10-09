Свежие новости спорта

Главная украинская надежда на позиции вратаря Андрей Лунин в этом сезоне может получить свой шанс дебютировать не только в составе мадридского «Реала», но и в самом престижном турнире старого мира.

«Королевский клуб» определился со списком 35 исполнителей, которые попали в заявку на Лигу чемпионов. Нашлось в заявке место и Андрею Лунину, который идет как второй вратарь команды.

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Диего Альтубе, Луис Лопес

Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо, Марсело, Альваро Одриосола, Ферлан Менди, Виктор Чуст, Мигель Гутьеррес Ортега, Серхио Сантос

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Мартин Эдегор, Иско, Марвин Парк, Серхио Аррибас, Антонио Бланко, Карлос Гонсалес

Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Марко Асенсио, Лукас Васкес, Лука Йович, Жуниор Винисиус, Мариано Диас, Родриго, Уго Дуро, Хуан Латаса.

Напомним, мадридский «Реал» попал в одну группу с киевским «Динамо», туринским «Ювентусом» и венгерским «Ференцварошем».