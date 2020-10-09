Свежие новости спорта

Французский полузащитник донецкого «Олимпика» Максим Тейшейра этим летом мог сменить клубную прописку.

Своей игрой в чемпионате Украины 23-летний полузащитник привлек к себе внимание сразу нескольких клубов, в том числе и СК «Днепр-1».

Этим летом по мне были предложения. Это «Болонья» и «Хольштайн» Киль. Интересовались клубы серии Б. Также во мне был заинтересован «Днепр-1», но мы не смогли договориться с президентом клуба.

Отметим, нынешний сезон третий для молодого полузащитника в составе «Олимпика». За время в команде он провел 57 матчей в УПЛ, забил семь голов и сделал девять результативных передач.