Свежие новости спорта

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Футбол

СК Днепр-1 претендовал на звезду словенской Муры

отАндрей Огородник

Окт 9, 2020 ,
Лука Бобичанец

Днепровский СК «Днепр-1» в поисках вариантов усиления линии атаки этим межсезоньем мог пригласить в свой состав одного из лучших игроков чемпионата Словении Луку Бобичанеца.

По информации словенского издания Ekipa24, клуб с Днепра пытался договориться с лидером «Муры» по трансферу 27-летнего форварда но не сумел согласовать сумму компенсации. В итоге сделка не состоялась.

Отметим, в составе «Муры» на счету Луки Бобичанеца 108 матчей, 36 голов и пятнадцать результативных передач. Также ранее он успел поиграть в чемпионате Австрии и у себя на родине в Хорватии.

от Андрей Огородник

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