Свежие новости спорта

Днепровский СК «Днепр-1» в поисках вариантов усиления линии атаки этим межсезоньем мог пригласить в свой состав одного из лучших игроков чемпионата Словении Луку Бобичанеца.

По информации словенского издания Ekipa24, клуб с Днепра пытался договориться с лидером «Муры» по трансферу 27-летнего форварда но не сумел согласовать сумму компенсации. В итоге сделка не состоялась.

Отметим, в составе «Муры» на счету Луки Бобичанеца 108 матчей, 36 голов и пятнадцать результативных передач. Также ранее он успел поиграть в чемпионате Австрии и у себя на родине в Хорватии.