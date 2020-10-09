Свежие новости спорта

Сборная Украины десятого октября проведет свой третий поединок в рамках группового этапа Лиги Наций и второй матч кряду в рамках октябрьского международного окна. На этот раз подопечным Андрея Шевченко будут противостоять игроки сборной Германии – еще один серьезный соперник – третий кряду гранд европейского и мирового футбола для нашей сборной.

Впервые после начала пандемии коронавируса украинские болельщики смогут увидеть вживую футбол высшего качества. УЕФА позволила заполнять стадионы в матчах Лиги наций и еврокубков на 30 процентов от общей вместимости арены. «Олимпийский» должен заполниться на треть, это точно должно помочь нашей команде.

Украина

Сборная Украина попала в очень тяжелую ситуацию, как в психологическом плане, так и физическом. В сравнение с матчем против команды Франции Андрей Шевченко может рассчитывать еще на троих исполнителей – игроков «Шахтера», которые сдали негативные тесты на коронавирус. Шевченко сможет рассчитывать на Коваленко, Бондаря и Марлоса, то есть, наверняка, будут перестановки в стартовом составе в сравнение с матчем против Франции. Действующим чемпионам мира Украина проиграла по всем параметрам – 1:7. Только в стартовые 15 минут второго тайма, когда Украина и забила единственный гол, игра команды Шевченко была весьма интересной. Если взять еще встречу против Испании, которая закончилась со счетом 0:4, то Украина точно находится в яма.

Тренерскому штабу несмотря на все трудности нужно настроить футболистов на бой и наконец-то украинским футболистам нужно показать качественный футбол, тем более, что будет поддержку родных болельщиков. Три поражения кряду, несмотря даже на то, что это будут топ сборные, будет принято, как крутое пике для нашей сборной, и с него будет выйти очень тяжело. В тоже время позитивный результат придаст уверенности нашим футболистам.

Германия

Сборная Германии также не в лучшей своей форме. Бундестим после возобновления игр сборных провел три поединка и ни разу не выиграл правда ни разу и не проиграв. Сначала в сентябре было зафиксировано две ничьи в рамках Лиги Наций – против Испании и против Швейцарии. Два этих матча закончились со счетом 1:1. Также ничьей закончился товарищеский матч и против Турции пару дней назад. Игра получилось боевой – 3:3. При это Турция сравняла счет на 94 минуте.

Правда, следует уточнить, что в матче с турками за Бундестим не сыграли многие ведущие игроки: Нойер, Горетцка, Киммих, Гнабри, Клостерман, Вернер, Гюндоган и Кроос. Они скорее всего выйдут в субботу против сборной Украины. А вот кто точно не сыграет – травмированные Сане и Сердар. Украине стоит ожидать практически оптимальный состав от немцев.

История противостояний

В своей истории команды в общей сложности сыграли шесть поединков. При этом наша команда еще никогда не выигрывала у немцев, правда три поединка закончилось вничью. Последний раз команды играли в рамках финальной части чемпионата Европы 2016 года, когда украинцы уступили со счетом 0:2.

Ориентировочные составы:

Сборная Украины: Бущан, Караваев, Миколенко, Бондарь, Михайличенко, Сидорчук, Шапаренко, Марлос, Малиновский, Цыганков, Яремчук.

Сборная Германии: Нойер, Киммих, Зюле, Клостерман, Хальстенберг, Кох, Кроос, Дракслер, Брандт, Хаверц, Вернер.

Мнение букмекеров

Победа Украины – 14.6

Ничья – 6.9

Победа Германии – 1.27

Трансляция

В прямом эфире поединок покажет телеканал Украина. Начало встречи- 21:45 по Киеву.

Прогноз

Победа Германии 3-1