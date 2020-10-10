Свежие новости спорта

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Футбол

Андрей Воронин получит должность в России?

отАндрей Огородник

Окт 10, 2020 , , ,
Андрей Воронин

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин может вернуться к работе в чемпионате России.

Представитель штаба сборной Украины по футболу может войти в тренерский штаб московского «Динамо». Российский клуб в ближайшие дни должен представить нового главного тренера, которым должен стать Сандро Шварц. Экс-тренер «Майнца» намерен пригласить помощником, как раз таки Андрея Воронина.

Стоить отметить, что для Воронина московское «Динамо» не является чужим клубом, в свое время он провел за российский клуб в роли игрока четыре сезона.

от Андрей Огородник

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