Свежие новости спорта

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Футбол

Евгений Шахов переберется в чемпионат России?

отАндрей Огородник

Окт 10, 2020 , ,
Евгений Шахов

Достаточно неожиданный переход может состояться в ближайшие дни.

По информации авторитетного российского издания Чемпионат, полузащитник сборной Украины Евгений Шахов близок к переходу в российский «Тамбов». Украинский футболист должен подписать контракт сроком на два года.

Стоить отметить, что эта сделка выглядит, как минимум странно. Мало того, что игрок переберется в Россию, так к тому же ещё он всего лишь три недели назад, как стал футболистом греческого «АЕКа».

Напомним, в составе «Тамбова» сейчас играют три украинские футболиста: Виталий Балашов, Александр Каплиенко и Дмитрий Косяков.

от Андрей Огородник

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