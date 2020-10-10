Свежие новости спорта

Достаточно неожиданный переход может состояться в ближайшие дни.

По информации авторитетного российского издания Чемпионат, полузащитник сборной Украины Евгений Шахов близок к переходу в российский «Тамбов». Украинский футболист должен подписать контракт сроком на два года.

Стоить отметить, что эта сделка выглядит, как минимум странно. Мало того, что игрок переберется в Россию, так к тому же ещё он всего лишь три недели назад, как стал футболистом греческого «АЕКа».

Напомним, в составе «Тамбова» сейчас играют три украинские футболиста: Виталий Балашов, Александр Каплиенко и Дмитрий Косяков.