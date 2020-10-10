Свежие новости спорта

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Футбол

Юрий Вернидуб может возглавить Рух

отАндрей Огородник

Окт 10, 2020
Юрий Вернидуб

Несмотря на то, что руководство львовского «Руха» всячески выражает поддержку нынешнему наставнику команды Ивану Федыку слухи о возможном уходе молодого специалиста не перестают появляться.

По информации ведущих программы ТаТоТаке, руководство «Руха» продолжает рассматривать вариант с назначением на должность главного тренера команды Юрия Вернидуба. Бывший тренер «Зари» сейчас находится во Львове и уже даже посмотрел условия клуба.

Напомним, последним клубом Юрия Вернидуба был солигорский «Шахтер», который на момент ухода украинского специалиста лидировал в чемпионате Беларуси.

от Андрей Огородник

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